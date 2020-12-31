ما حقيقة إصابة نيللي كريم بكورونا؟

متابعة بتجــــــــــرد: أصابت حالة كبيرة من الجدل، والقلق في نفس الوقت، جمهور الفنانة نيللي كريم، بعد انتشار شائعات حول إصابتها بفيروس كورونا.
حالة الجدل جاءت بعد نشر تصريحات منسوبة للفنانة إلهام شاهين، تؤكد فيه الخبر، إلا أنها خرجت ونفت التصريح المنسوب لها.
وكانت بداية الشائعات بعد انتشار فيروس كورونا بين العديد من نجوم الفن، الذين اجتمعوا في يوم ميلاد نيللي كريم، ما جعل البعض يُردد أخبارًا غير مؤكدة قبل أيام حول إصابة الأخيرة بفيروس كورونا، لاسيما أنها تمكث في المنزل منذ ذلك الحين، إلا أن نفي الفنانة لهذه الأخبار بنفسها وضع حدًا للشائعات المنتشرة.
يذكر أن نيللي تشارك في بطولة فيلم “الثلاثاء 13″، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم: باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.
وتدور أحداثه عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عامًا يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحدة من بطلات الفيلم تواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة، ويتمردن لتحقيق أحلامهن.
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