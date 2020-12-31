بالفيديو – هذا رأي هاني شاكر بلقاح كورونا المنتظر

متابعة بتجــــــــــرد: خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه على قناة ONE، قال الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين، إنه لن يتسرع في تلقي لقاح كورونا.

وأشار النجم المصري إلى أن تلقي اللقاح لم يبدأ في مصر، وقال إنه مطمئن لأن وزارة الصحة مهتمة جداً بصحة الناس، وتقضي توجيهات سيادة الرئيس بضرورة الحرص الشديد فيما يخص أي شيء يتلقاه الناس في مصر.

وأضاف أنه لا يمانع في تلقي اللقاح، إذا أقرته الدولة، وأجرت التحاليل اللازمة، وجاءت نتيجة التحاليل إيجابية.

وذكر هاني أنه قرأ مقالاً يتكلم عن أهمية البصل، وكيف أن من يأكلون البصل مرتين في اليوم يحصلون على مناعة غير طبيعية، وعندما طلبت منه لميس الحديدي الغناء لعام 2020 قال “ما نغني للبصل أحسن”.

وضحك النجم عندما ذكرت له لميس الحديدي كيف أن مستخدمي السوشيال ميديا يطلقون على عام 2020 اسم أغنيته “جرحي أنا”، واختار للسنة الموشكة على الانقضاء أغنيته “هتعدي”.

وبالعودة إلى اللقاح، قال هاني شاكر إن التوصل له بسرعة والبدء في تلقيه أمر جديد لم نعتده، وعبّر عن أمنياته بأن يكون العام الجديد أجمل.