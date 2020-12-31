حفلات رأس السنة 2021.. تامر حسني ونانسي عجرم بـ"كورنيش القاهرة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحيي المطرب المصري تامر حسني، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفل رأس السنة 2021, بالعاصمة المصرية، القاهرة. يقام الحفل على كورنيش النيل، وبدون جمهور، وينقل بصورة مباشرة عبر قناتي "on، والحياة". وكانت الشركة المتحدة لخدمات الإعلام برئاسة المنتج تامر مرسي قررت إقامة الحفل بدون حضور جماهيري، تفاديا لخطر الإصابة بفيروس كورونا، لا سيما بعد ارتفاع معدل الإصابات مؤخرا. وأكد المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الحفل سيتضمن أهم وأجمل أغنيات تامر حسني ونانسي عجرم. ومن جانبها نشرت نانسى عجرم، عبر حسابها الخاص على تطبيق "أنستقرام"، صورا وفيديوهات من كواليس استعدادها لحفل رأس السنة الذي ستحييه في مصر مع تامر حسني.

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