ناصيف زيتون يعايد جمهوره بأغنية جديدة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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أطلق النجم ناصيف زيتون أغنية فاجأ بها جمهوره وجاءت بمثابة هديته لهم لهم بمناسبة حلول العام الجديد. وطرح أغنية جديدة بعنوان "كذبة ورا كذبة". وشوّقهم للإستماع إليها بفيديو قصير طرحه عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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