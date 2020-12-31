أنتوني هوبكنز بعد 45 عامًا من إقلاعه عن الكحول: "قلت أريد أن أعيش"

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لمناسبة مرور 45 عامًا على إقلاعه عن إدمان المشروبات الكحولي، وجّه الممثل والمنتج الشهير أنتوني هوبكنز(82 عاماً)، رسالة مؤثرّة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب فيها أنتوني متابعيه التطلع إلى عام 2021 بعد "عام صعب مليء بالأسى والحزن للكثير والكثير من الناس".

وأضاف: "45 عاماً كما اليوم... كنت أشرب حتى الموت، تلقيت رسالة تقول (هل تريد أن تعيش أو تموت؟) فقلت انني أريد أن أعيش. وفجأة جاءت الراحة وحياتي أصبحت مذهلة".

ودعا هوبكنز الناس إلى أن يظلوا إيجابيين قائلاً: "أقول لكم تماسكوا. اليوم هو الغد الذي كنتم قلقون للغاية بشأنه أمس. أيها الشباب، لا تستسلموا. فقط ابقوا هناك. واصلوا القتال. كونوا جريئين. ستأتي القوى الجبارة لمساعدتكم. وهذا ما ساعدني طوال حياتي".