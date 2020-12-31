شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين وأحمد مراد يودعان 2020 من النوبة × 3 صور.. "الصحبة الحلوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان أحمد أمين بصحبة المؤلف والكاتب أحمد مراد مؤخراً أثناء توديعهم عام 2020 من النوبة، حيث نشر الأخير أكثر من صورة لهما معاً وكتب، "النوبة والصحبة الحلوة".



احمد مراد مع احمد امين

وودع الفنان أحمد أمين، أمس عام 2020 برسالة عبر فيها عن الدروس التى استفادها من هذا العام، وغرد على حسابه بـ "تويتر"، قائلا، "تعلمت من 2020 دروس بتكون بديهية جدا ومليون شخص نصحك بيها.. بس لما بتتحط في موقف مؤثر في حياتك بتتعلم الدرس ده بطريقة أوضح وأقوى.. فأنا قررت في 2020 إن كل ما اتعلم حاجة من موقف اكتبها.. المهم حاولت ألخصها".

فى حين يعد أحدث الأفلام الذى يحضرلها المؤلف أحمد مراد فيلم "كيرة والجن" من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى، ويرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزي أبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالاضاقة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة فى تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى، والفيلم انتاج سينرجى فيلمز.