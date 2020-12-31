محمد عساف يستهل 2021 بأغنية جديدة بعنوان "فلسطين أنت الروح"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان محمد عساف كليب أغنيته الجديدة " فلسطين أنتِ الروح" من كلمات سامى عفانة، وألحان محمد المدلل توزيع محمود عمار وإشراف أنس النجار، وتم تسجيل العمل وتصويره بأسلوب الفيديو كليب فى لندن تحت إدارة المخرج أحمد الوحيدى، وهى ثمرة التعاون بين الفنان محمد عساف و وزارة الثقافة الفلسطينية. ويأتى إطلاق هذا العمل مع بداية العام الجديد 2021، للتأكيد على أن الشعب الفلسطينى متمسك بتراب وطنه وبحقوقه الثابتة بالعيش بحرية وكرامة، لتبقى الأغنية الوطنية الفلسطينية ذات الصدى الوطني العميق ،حاضرة بقوة في ضمير الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية . وتقول كلماتها : فلسطين انتِ الروح ونن العين / فلسطين مثل أرضك نلقى وين / فلسطين على عتابك لاقينا فلسطين نفديكى بعينينا / فلسطين انتِ الروح ونن العين / فلسطين مثل أرضك نلقى وين هلا والله ويا هلا ... بالأصل والمرجلة / هالفلسطيني المهيوب ... مين بالدنيا بيجهلا فلسطيني واسمي كافي.. والكوفية فوق كتافي / والكلمة ان طلعت على شفافي .... توقف الدنيا بأكملا يشار إلى أن الفنان محمد عساف يستعد لإطلاق أغنية جديدة باللهجة العراقية "إني مثل مرايتك" من كلمات رامي العبودي ومن الحان علي صابر وتوزيع محب الراوي وسيتم تصويرها بأسلوب الفيديو كليب ليتم إطلاقها خلال شهر يناير2021.

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