شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور من لوكيشن تصوير مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر صور جديدة من لوكيشن التصوير لمسلسل النجم عمرو يوسف "الملك" المقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل، داخل ديكور الحى الفرعونى بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث يواصل فريق العمل التصوير وتجمع المشاهد بين محمد فراج وبطل العمل والفنانة ريم مصطفى وأخرون من النجوم.



مسلسل الملك



ديكور تصوير مسلسل الملك لعمرو يوسف



ديكور مسلسل الملك



لوكيشن تصوير مسلسل الملك

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

"الملك" إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021 ، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

ويعود عمرو يوسف للدراما الرمضانية بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" في شهر رمضان من عام 2018، وشارك فى بطولته صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وسهير المرشدى ومى الغيطى وأحمد عبد الله محمود وعلى قاسم وسلوى محمد على ورشدى الشامى ومحمود حافظ وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.