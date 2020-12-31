شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ناعيا شقيقه الأصغر: "الحمد لله.. والله ارتحت يا ابنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم صلاح عبد الله، شقيقه الأصغر بعد أن أعلنت دنيا صلاح عبد الله خبر وفاة عمها على الحساب الرسمى لوالدها، بموقع إنستجرام، حيث ودع الفنان شقيقه برسالة على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا " الحمد لله، شقيقى الأصغر فى رعاية الله، ارتحت يا سمير، والله ارتحت يا ابنى، أسألكم الفاتحة والدعاء لأخى الطيب سمير عبد الله".



صلاح عبد الله على تويتر

وأعلن حساب النجم صلاح عبد الله على موقع إنستجرام، وفاة شقيقه سمير اليوم الخميس، حيث كتبت دنيا ابنة صلاح عبد الله على حساب والدها، قائلة: "صلاة الجنازة فى مقابر العائلة فى 6 أكتوبر بعد صلاة العصر".

وكان النجم صلاح عبد الله، قد حرص على توديع عام 2020 بأبيات شعر من تأليفه عبر حسابه على تويتر، و كتب صلاح، قائلا:"عشرين عشرين بتلم عزالها، حترحل عنّا وبعد رحيلها، فيه ناس حتدعي عليها، وناس حتدعيلها، صلاح عبد الله بيمسي".