شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى مهنئة متابعيها بالعام الجديد: أتمنى لكم عاما يبدأ بالأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة هند صبرى رسالة تهنئة لمتابعيها، بمناسبة انتهاء عام 2020، حيث طالبت الجميع بضرورة التحلى بالأمل أثناء استقبال العام الجديد 2021، وعلقت من خلال حسابها على إنستجرام، "الأمل هى تلك النافذة الصغيرة، التى مهما صغر حجمها، إلا أنها تفتح آفاقاً واسعة فى الحياة، الأمل اختيار، أٔتمنى لكم جميعا عاما يبدأ بالأمل و التفاؤل رغم الصّعاب، كل سنة وانتوا بخير".



هند صبرى

كما نشرت هند صبرى صورتها من أحد المعابد، وذلك بعدما شاركت جمهورها ومتابعيها فى وقت سابق عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، صورة لها خلال جولة سياحية قامت بها داخل أحد المعابد الفرعونية، معلقة "الرحلة الوحيدة التى ستندم عليها إذا لم تقم بها".

ودائما تشارك الفنانة هند صبرى معجبيها بأنشطتها وصورها وفيديوهات خاصة بها من حياتها فى ظل اهتمامها أيضا بأعمالها الفنية وتصوير مشاهدها فى تلك الأعمال.

وتشارك النجمة هند صبرى فى مسلسل "هجمة مرتدة" الذى من المتوقع أن يدخل المنافسة بقوة فى السباق الرمضانى لعام 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب. ويشارك فى بطولته، إلى جانب أحمد عز وهند صبرى، كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرون من النجوم‪.