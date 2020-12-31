شكرا لقرائتكم خبر عن درة تودع 2020 بصورة رومانسية مع زوجها: أود شكر المحبّين على وجودهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت النجمة درة عام 2020، واستقبلت العام الجديد من خلال صورة بصحبة زوجها رجل الأعمال هاني سعد، حيث نشرت صورة لهما معاً من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام وكتبت، "كل عام وانتم بخير وصحة وراحة بال كانت سنة صعبة وقاسية وأحيانا مؤلمة ولكن أود أن أشكر كل المحبّين على وجودهم جنبى، وأتمنى لكم الخير من قلبى".



درة وزوجها

هذه ليست المرة الأولى التى تظهر فيها درة بصحبة زوجها، حيث شاركت النجمة التونسية درة جمهورها ومتابعيها صورة مؤخراً وظهرت مع زوجها رجل الأعمال هاني سعد، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرا خلالها وسط البحر وخلفهما شروق الشمس، معلقة عليها "إشراق"، وذلك بعد مرور حوالى شهر ونصف على زواجهما .

وكانت الفنانة التونسية درة قد كشفت سبب بكائها فى حفل زفافها على المهندس هانى سعد أثناء رقصهما على أغنية رومانسية، حيث تذكرت فى هذه اللحظة والدها المتوفى ووالدتها التى لم تتمكن من حضور زفافها بسبب حالتها الصحية، فاختلطت مشاعرها بين الفرحة والحزن.

كما سبق ووجهت النجمة درة الشكر لزوجها المهندس هانى سعد على تحمله انشغالها بعد الزفاف، بتصوير حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا"، وقالت درة، في تصريحات تليفزيونية بالعربى: "عايزة أشكر جوزى إنه مستحملنى إن أنا بصور دلوقتى بصراحة.