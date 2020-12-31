شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى إبراهيم بعد إصابتها بفيروس كورونا: متفائلة ومعزولة فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإعلامية الكبيرة نجوي إبراهيم فى تصريحات لـ " الخليج 365" بعد إصابتها بفيروس كورونا، إنها متفائلة، مضيفة" الحمد لله أعراض الفيروس خفيفة ، وأنا معزولة في المنزل"، مطالبة الجميع باتخاذ جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها، إذ إن الإصابة بالفيروس أصبحت سهلة وسريعة.

بذلك تنضم الإعلامية الكبيرة نجوي إبراهيم إلى عدد من الإعلاميين والفنانين، أصيبوا بفيروس كورونا، ومنهم النجمة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي والإعلامي وائل الإبراشي.

وكان الدكتور محمد فتحي يونس رئيس تحرير برنامج" التاسعة" على شاشة التلفزيون المصري، أعلن عبر حسابه الشخصي، موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استقرار حالة الإعلامي وائل الابراشي، وعودته إلى منزله، ويستعد للعودة للعمل خلال أيام قليلة.

الجدير بالذكر أن الإعلامي وائل الابراشي أصيب بفيروس كورونا، ما أدى إلى غيابه عن الشاشة خلال الأيام الماضية.