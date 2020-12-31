شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى : سأعود لنجوميتى مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة حورية فرغلى لـ"الخليج 365"، إنها مشغولة ببطولات الفروسية التى تقيمها مصر والدول العربية، خاصة أنها واحدة من أعضاء لجان التحكيم، لافتة إلى أنها تتابع بشغف أغلب البطولات التى تقام فى الدول العربية وتدلى بصوتها عبر "السكايب".

وعن حالة الحزن التى تراودها بسبب ابتعاد أصدقائها الفنانين عنها وعدم السؤال عليها، أوضحت حورية: أن الله أكرم وأحن من الجميع، وإنها ستعود لنجوميتها مرة أخرى بثقة فى الله عز وجل.

وعن جائحة كورونا التى اجتاحت العالم، أكدت حورية أنها ملتزمة بكل الاجراءات الاحترازية وارتداء "الماسك" والكحول وكل الاجراءات الكاملة لتفادى الاصابة أو حتى الأعراض، مشيرة إلى إنها تجلس مع عائلتها ووالدتها طوال الوقت، خاصة أنها أجرت عملية جراحية الأيام الماضية، وهى حالياً فى فترة نقاهه، ومن المقرر أن تعود لاستئناف نشاطها الفترة المقبلة .

يشار إلى أن أخر أعمال حورية فرغلى دورها كضيفة شرف فى فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد ومحمد لطفى، وسوزان نجم الدين، وعدد كبير من الفنانين، إخراج رؤوف عبد العزيز.