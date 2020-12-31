شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العدل يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا ويحذر المخالطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج كريم العدل عن انضمامه لقائمة المشاهير المصابين بفيروس كورونا خلال الآونة الأخيرة حيث كتب من خلال حسابه الرسمى على موقع فيس بوك، " أنا وزوجتي ميرا دياب، حصلنا على اختبار إيجابي لـ كوفيد-19"، كما طلب كريم العدل، ممن تعاملوا معه والمخالطين له مؤخرًا بضرورة توخي الحذر خلال الفترة المقبلة، بقوله: "يرجى إجراء اختبار لمن تعامل معي أو مع زوجتي خلال الفترة الماضية".

وفور كتابة هذا البوست انهالت عليه تعليقات المتابعين له ممن حرصوا على الدعاء له وانتهاء الأمر سريعاً هو وزوجته.



كريم العدل يعلن اصابته هو وزوجته بكورونا

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج كريم العدل هو مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى، روجينا، أحمد فهمى، شريف سلامة، معتصم النهار، صبرى فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندى، حنان سليمان، نانسى صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين.. وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

وأصيب عدد من الفنانين خلال الأيام الماضية بفيروس كورونا منهم الفنان كريم فهمى الذى أعلن إصابته عبر حسابه على انستجرام، بالإضافة إلى الفنانة السورية جومانا مراد ، والتى أعلنت الأمر هى الأخرى من خلال السوشيال ميديا، بالإضافة إلى الفنانة الكبيرة يسرا، والمخرجة إيناس الدغيدى، بينما تعافى المطرب محمد الشرنوبى وزوجته من الفيروس بعد أيام من الإعلان عن إصابتهما.