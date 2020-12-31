خالد تاج الدين يتعرض لأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد أيام من طرح أحدث أغانيه "وأنا معاك" للفنان عمرو دياب، تعرض الشاعر الغنائي خالد تاج الدين لأزمة صحية، موضحا أنه يشكو من دوخة وإرتفاع درجة حراته.

خالد أعلن عن حالته الصحية عبر صفحته بموقع فيسبوك، وكتب: "جسمي مكسر ودايخ وسخن ربنا يستر وآسف مش برد على مكالمات ورسايل تعبان أوي".

"وأنا معاك" من توزيع عادل حقي وألحان خالد عز، وهي واحدة من بين من الأغاني التي غناها عمرو دياب، وكتبها الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، ومنها "حلوة الأيام"، "قدام عيونك"، "وماله"، "قصاد عيني"، "ليلى نهاري"، "وعدتك"، "الليلة"، "طمني"، "لفيتها بلاد"، "روح قلبي"، وغيرها .

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