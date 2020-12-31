وفاة الفنان سمير فهمي بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم، الفنان سمير فهمي، بعد صراع مع المرض.

وقال الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لمصراوي، إن أسرة الفنان الراحل على وشك الإنتهاء من إجراءات وتصريح دفن الجثمان، ومن المقرر دفن الجثمان اليوم بمقابر الأسرة بمدينة دمنهور.

الفنان سمير فهمي تخرج من معهد الفنون المسرحية وبدأ مشواره الفني في نهاية السبعينات، ومن أشهر أعماله الفنية "رأفت الهجان"، "ضمير أبلة حكمت"، "يوميات ونيس"، "أم كلثوم"، "الملك فاروق"، "رجل من هذا الزمان" وغيرها من الأعمال.