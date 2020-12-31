أول تعليق من صلاح عبدالله بعد وفاة شقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"ارتحت يا سمير"... بتلك الكلمات نعى الفنان صلاح عبد الله شقيقه الأصغر سمير الذي توفي صباح اليوم الخميس.

صلاح، في أول تعليق له على وفاة شقيقه، كتب عبر صفحته على موقع فيسبوك: "الحمد لله شقيقي الأصغر في رعاية الله، ارتحت يا سمير، والله ارتحت يابني، أسالكم الفاتحة والدعاء لأخي الطيب سمير عبد الله".

كانت دنيا صلاح عبدالله، قد أعلنت عبر الصفحة الرسمية لوالدها بموقع إنستجرام، عن وفاة عمها، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله عمي وحبيبي سمير عبدالله، وصلاة الجنازة في مقابر العائلة في 6 أكتوبر بعد صلاة العصر".

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله ينتظر عرض فيلمه الجديد "موسى" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد مالك، سارة الشامي، عمر الشناوي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.