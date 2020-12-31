براءة رامز جلال ومالك mbc من تهمة الاستيلاء على الملكية الفكرية ل "رامز تحت الأرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بجلسة اليوم ببراءة رامز جلال ومالك قنوات mbc الشيخ وليد الإبراهيمي من تهمة الاستيلاء علي حقوق الملكية الفكرية لبرنامج "رامز تحت الارض" و"رامز تحت الصفر" .

وقد أكد محامي الدفاع أشرف عبد العزيز أن المدعية هيام سليم لم تقابل أبداً رامز جلال ولم تعرض عليه اي فكرة كما ادعت.

يذكر أن برنامج "رامز تحت الأرض" عرض عام ٢٠١٧، بينما عرض برنامج "رامز تحت الصفر" عام ٢٠١٨