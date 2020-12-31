عمرو دياب يطرح أحدث أغانيه "شكرا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
طرح الفنان الكبير عمرو دياب أحدث أغانيه "شكرا" عبر تطبيق "أنغامي"، وإحدى شركات المحمول، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.
عمرو سافر أمس الأربعاء إلى مدينة دبي الإماراتية، إذ أحيا حفل خاص ضمن إحتفالات رأس السنة بأحد المنتجعات الشهيرة في الجميرا.
أغنية "شكرا" من بين أغاني ألبوم "يا أنا يا لأ"، ويضم 12 أغنية، وبدأ عمرو دياب طرحها يوم الجمعه الماضي، عبر إحدى شركات المحمول.
ويضم الألبوم أغاني "محسود"، "بتهزر"، "يا أنا يا لأ"، "طبل"، "فاكرني ياحب"، "وأنا معاك"، "الجو جميل"، "يا دلعو"، و"عايز أعمل زيك".
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