محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم الرعب "ريما" إيرادات قدرها 441 ألف 351 جنيه، وذلك بعد أسبوع واحد من طرحه بدور العرض السينمائي. الفيلم يتنافس مع 6 أفلام أخرى هي "زنزانة 7"، "الصندوق الأسود"، "خان تيولا"، "توأم روحي"، "عفريت ترانزيت"، "الخطة العايمة". وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، في ظل الإجراءات الاحترازية والعمل بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، لمواجهة فيروس كورونا. فيلم "ريما" بطولة محمد ثروت، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مايا نصري، هالة فاخر، علاء مرسي، ومن إخراج معتز حسام.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد أسبوع من طرحه بالسينمات.. تعرف على إيرادات فيلم "ريما" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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