كريسي تيغن تحب أن تحمل مرة أخرى لكنها لن تستطيع ذلك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 ديسمبر 2020 04:37 مساءً - كل عام يبتكر أشخاص أو مشاهير نوعاً جداً من التحدي المثير وغير العادي لهم أو للملايين من المتابعين لهم حتى يحدثوا نوعاً من التشويق والإثارة خاصةً في هذه الأيام العصيبة التي أصابت الجميع بالقلق والتوتر جراء محاصرة وباء كورونا لهم في بيوتهم ومراكز عملهم وجعل حياتهم الطبيعية تتراجع لأدنى مستوى لها في هذا القرن،فما هو التحدي الجديد المبتكر في الأيام الأخيرة من عام 2020؟

شاركت عارضة الأزياء الأمريكية كريسي تيغن في تحدي "الذكريات" الذي بدأه المعجبون عبر مواقع التواصل الإجتماعي ،ويطلبون فيه من النجوم والمشاهير نشر صوراً لهم تجسد وتمثل أجمل وأهم الذكريات القديمة في حياتهم.

وبحسب موقع صحيفة "ميرور" البريطانية ،نشرت العارضة الأمريكية الشهيرة كريسي تيغن ،البالغة من العمر "35 عاماً" ، صورة لها يوم الإثنين الفائت بخاصية ستوري في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" ،وهي ترقص مع زوجها المغني الشهير جون ليجند ،البالغ من العمر "42 عاماً" خلال لقائهما الأول الذي حدث أثناء تصويره فيديو كليب لأغنية جديدة له عام 2006.

واعترفت تيغن بأنها أدركت من النظرة الأولى أنها تحب ليجيند وتتمنى أن يكون زوجاً لها، وهو ما تحقق بعد ذلك بخمسة أعوام، عندما أعلنا ارتباطهما في ديسمبر 2011، ثم تزوجا بعدها بعامين في سبتمبر 2013، وأثمر زواجهما طفلين هما لونا "4 سنوات"، ومايلز" سنتان".

وكانت تلك الصورة في مستهل حياة تيغن العملية، التي وصلت للنجومية بعدها بأربع سنوات عندما ظهرت كنجمة غلاف مجلة رياضية مشهورة.



أعلنت بعد مرور ما يقارب الـ3 أشهر عن فقدانها جنينها

جون ليجند وكريسي تيغن وولداهما







يشار إلى أن العارضة كريسي تيغن أعلنت بعد مرور ما يقارب ال3 أشهر عن فقدانها جنينها "جاك" في منشور مؤثر لها وصورة تظهر إستمرار بروز بطنها بعد انتهاء حملها الثالث الأخير عبر "أنستقرام" الذي يتابعها فيه 33 مليون و600 ألف شخص : " على الرغم من أنني لم أعد حامل، فإن كل نظرة إلى المرآة تذكرني بما كان يمكن أن يكون، وليس لديّ أي فكرة عن سبب استمرار هذا النتوء في جسدي، بصراحة أنه محبط ،لكنني فخورة بالمكان الذي أخذت فيه هذه الرحلة جسدي وعقلي بطرق أخرى.أنا أحب أن أكون حامل مرة أخرى،لكنني حزينة لأنني لن أستطيع الحمل بطفل أبداً،إلا أنني محظوظة لأنه لديّ طفلين رائعين يتحولان إلى شخصين صغيرين أكثر فأكثر،كل يوم أحبكم يارفاق".

وحصدت صورتها التي تظهر نتوء بطنها على 3 مليون و600 ألف إعجاب خلال أسبوع واحد فقط.

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