السودان في جوائز الأوسكار للمرة الأولى بتاريخه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 ديسمبر 2020 04:37 مساءً - تتخذ السودان خطوات سريعة وجدية لإعادة الانضمام إلى المجتمع الدولي وخاصة صناعة السينما.

للمرة الأولى في تاريخها، تقدم السودان بطلب لجوائز الأوسكار. بفيلم «ستموت في العشرين» أنتج من قبل شركات أوروبية ومصرية ولكن مع مخرج وممثل سوداني وسيتنافس في فئة أفضل فيلم روائي طويل دولي.

تدور القصة حول شاب تم التنبؤ بوفاته عن عمر 20 عامًا، مما يلقي بظلاله على سنوات تكوينه، ويوازي الأعباء الملقاة على عاتق جيل من شباب السودان. استنادًا إلى قصة قصيرة للروائي السوداني حمور زيادة، يقول النقاد إنه يظهر أن المشهد الثقافي للبلاد يستيقظ من جديد بعد عقود من القمع وفقاً لـ usa today.

تم إنتاج الفيلم وسط مظاهرات حاشدة ضد البشير، الذي أطاح به الجيش في أبريل 2019 بعد حكم البلاد قرابة 30 عامًا. وقال المخرج أمجد أبو العلاء، لوكالة أسوشيتيدبرس: «كانت مغامرة». «كانت هناك احتجاجات في الشوارع تحولت إلى ثورة مع بداية التصوير».

تم الإعلان عن تقديم الفيلم في نوفمبر من قبل وزارة الثقافة في البلاد، قبل شهر من الذكرى الثانية لبدء الانتفاضة.

حصل الفيلم على آراء إيجابية من النقاد الدوليين. تم عرضه لأول مرة في القسم الموازي لمهرجانات البندقية السينمائية الدولية لعام 2019، والذي يدعى «أيام البندقية» وفاز بجائزة أسد المستقبل لأفضل فيلم أول –ويعتبر أول فيلم سوداني يفعل ذلك. منذ ذلك الحين، فاز بما لا يقل عن عشرين جائزة في مهرجانات الأفلام في جميع أنحاء العالم.

يقول ابو العلاء إن أحد التحديات الرئيسية هو أن السكان المحليين في موقع التصوير الأولي اعترضوا على وجودهم. اضطر الطاقم إلى التحرك، لكنهم ثابروا. قال أبو العلاء: «كنا نعتقد أنه يجب أن يتم ذلك تحت أي ظرف من الظروف». وقال إنه كان من حسن حظنا أن تزامنت فترة إنتاج الأفلام مع لحظة التحول الثقافي للانتفاضة.

والفيلم هو الثامن فقط الذي يتم إنتاجه داخل السودان. يقول أبو العلاء إن اختياره يظهر أن السودان لديها قصص لا حصر لها لا تزال غير مروية. وقال: «لم تكن هناك صناعة سينما في السودان - فقط محاولات فردية. السودان من قبل لم تكن مهتمة بالسينما الآن، نأمل أن نتمتع نحن وصناع الأفلام الآخرون بحرية مشاركة قصص السودان مع العالم».