ضمن احتفالات راس السنة..أمسية غنائية لـ أنغام وحسين الجسمي في الإمارات (الليلة)

يستعد كلاً من الفنانة أنغام، والفنان حسين الجسمي، لحفلهما الغنائي في الإمارات، الليلة، وذلك ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة هناك.

يقام الحفل الليلة، على مسرح خورفكان بإمارة الشارقة، وتم بيع تذاكر الحفل بالكامل قبل موعد إقامته بأسبوع مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي في المسرح، إضافة إلى توفير وسائل التعقيم للحفاظ على

سلامة الحضور.

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يذكر أن الجسمي أحيا أخيراً حفلاً غنائياً الخميس الماضي في دبي، بمشاركة الفنان تامر حسني، وشهد الحفل حضور عدد غفير من جماهيره.

طرحت أنغام أخيراً ألبومها الخليجي "مزح"، الذي ضم 15 أغنية،

منها: مزح، غريب،لاتستغرب، آخر لقا،لايقين، اسمك حبيبي، هنا وهناك، مع عدد من كبار صُنّاع الأغنية الخليجية، من الشعراء: الشاعر بدربن عبدالمحسن، عبدالرحمن بن مساعد،تركي آل الشيخ، الجادل، قوس، والألحان من نصيب: سهم، صادق الشاعر.

كانت آخر حفلاتها الجماهيرية، خلال سبتمبر الماضي في السعودية ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي، حيث قدمت باقة غنائية متنوعة بين المصري والخليجي، وتم إذاعة الحفل "أون لاين"، بعد إلغاء الحضور الجماهيري، تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.