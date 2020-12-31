براءة رامز جلال من تهمة الاستيلاء على الملكية الفكرية لـ "رامز تحت الأرض"

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بجلسة اليوم ببراءة رامز جلال ومالك قنوات mbc الشيخ وليد الابراهيمي من تهمة الاستيلاء علي حقوق الملكية الفكرية لبرنامج "رامز تحت الارض" و"رامز تحت الصفر" .

وقد ترافع اشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض عن رامز ومالك mbc وأسس دفاعه علي عدم تمتع الفكرة التي تدعي المدعية بانها هي المالكة لها لأي حق من حقوق الملكية الفكرية طبقاً لنص الماده ١٤١ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ وايضاً طبقاً للكتاب الدوري رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ الصادر من المستشار

النائب العام طبقاً للبند الخامس الذي نص لا تشمل الحماية مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمبادئ . وقد أكد اشرف عبد العزيز ان المدعية هيام سليم لم تقابل أبداً رامز جلال ولم تعرض عليه اي فكرة كما ادعت.

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وحضرت خلال الجلسة السابقة الكاتبة صاحبة فكرة برامج رامز الرمضانية، وقدم المحامون الحاضرون معها صلاح بخيت وهاني سامح اثني عشر حافظة مستندات،

منها مكالمات بين الكاتبة ورئيس تحرير البرنامج، وطلب دفاع الكاتبة أجلًا لاستدعاء رئيس التحرير، وقدما إثبات توثيق الفكرة وفيه تسجيلها قبل عرض البرنامج بسنة، كما حضر محامون عن رامز جلال ودفعوا بعدم حماية الأفكار، وأن القانون يبيح استخدامها وقررت المحكمة التأجيل للاطلاع.



وكان المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح، قدما طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني، وقامت على أثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية، حيث قام المتهمان بالاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال، والتي تعد شريكًا في تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.