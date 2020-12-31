الليلة..حفل غنائي لنانسي عجرم عبر قناة ON

تستعد الفنانة نانسي عجرم، لحفلها الغنائي في القاهرة عبر قناة ON، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.

يذاع الحفل في تمام الساعة الـ 11 مساءً، ويشاركها الفنان تامر حسني، عبر قناة ON، وذلك بعد إلغاء إحياء الحفلات الجماهيرية تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.

أحييت نانسي حفل غنائي مؤخراً عبر قناة MBC، وذلك خلال الأسبوع الماضي، وحصل الحفل على نسبة مشاهدة عالية واستمر قرابة الساعة والربع، قدمت فيها نانسي أغنياتها

المفضلة لدى جمهورها بتوزيع مختلف في اجواء احتفالية مميزة.

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أتي الحفل ضمن البرامج الاحتفالية للقناة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، التي تمنع التجمعات الجماهيرية الكبرى للحد من الإصابة.

إضافة إلى اذاعة مجموعة من حفلات مطربي الخليج، أبرزهم"ماجد المهندس، راشد الماجد، عبدالمجيد عبد الله، ..غيرهم".

طرحت نانسي أخيرًا، أغنيتها الجديدة

"إلى بيروت الأنثى"، التي حصدت أكثر من 2 مليون و 700 ألف مشاهدة خلال شهر من طرحها عبر موقعالفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من أشعار الراحل نزار قباني، تقول كلماتها "ان بيروت هي الأنثى التي تنمح الخصب وتعطينا الفصولا أن يمت لبنان ...متم معه كل من يقتله...كان القتيلا

اه يا عشاق بيروت القدامى هل وجدتم بعد بيروت البديلا ان كونا ليس لبنان فيه سوف يبقى عدما او مستحيلا".

إضافة إلى أغنية "قلبي ياقلبي"، التي بلغ عدد مشاهداتها أكثر من 30 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان:نبيل خوري، ألحان: باسم رزق.

شاهد برومو الحفل من هنا