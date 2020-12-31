فيدي.. أدهم نابلسي يقترب من الـ 3 مليون مشاهدة بكليب "ماعندي استعداد"

اقترب الفنان أدهم نابلسي، من حاجز الـ3 مليون مشاهدة، بكليب اغنيته الجديدة"ماعندي استعداد"، وذلك خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان:يوم، توزيع:محمود صبري، ديفيد عذرا، وتقول كلماتها"من قلبي دايم اسمع لك ..مين مانعك تحكي تلقاني والله في صفك.. ولو قلبي ناغزني ليه انت مني تتهرب.. ما تواجه اسئلتي تدري الحقيقة تتسرب.. وتوها توصلني لا تجي...مالك عندي شيء مافي كلمه

تعيد اللي راح لا تجي...باقي العمر لي ولازم اني اعيش مرتاح ما عندي استعداد.... اني ابقى معاك اللي يمشي قدام.. ما يلتفت وراه".

وتعتبر "ماعندي استعداد"، أول أغنية للنابلسي باللهجة الخليجية، وذلك بعد غنائه بالمصرية في أغنية "حان الآن"، والتيحققت نجاح جماهيري ضخم عبر :"يوتيوب"، إضافة إلى عدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

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كانت آخر إصدارات أدهم الغنائية، كليب أغنية "حان الآن"، والذي حقق أكثر من 17 مليون مشاهدة، من كلمات:عمرو المصري، ألحان:عمرو الشاذلي، توزيع:محمد ياسر، وتعتبر أولى أغنيات نابلسي باللهجة المصري، ويقول مطلعها"وتعبيرآ عن الحاله اللي جوايا هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي وجودك جنبي بالنسبالي ده كفايه موافق اعمل اي حاجه ترضيكي".

إضافة إلى أغنية"هذا انت وهذا أنا"، والتي سجلت أكثر من 25 مليون مشاهدة، منذ طرحها خلال يونيو الماضي، من كلمات وألحان:أدهم نابلسي.