في يومين.. ناصيف زيتون يكسر حاجز المليون مشاهدة بأغنية "كذبة ورا كذبة"

حصد الفنان ناصيف زيتون، بأغنية "كذبة ورا كذبة"، أكثر من مليون مشاهدة ، وذلك في يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:فادي أبو خليل، ألحان:فادي أبو سلامة، توزيع:عمر صباغ، وتقول كلماتها"كذبة ورا كذبة ومش فاهم اللعبة الهيئة قصص صعبة وما استوعبا هالقلب حبي ماعاد فايد صفى حمل زايد ومن دمك البارد تجمد دفا هالحبمقهور منك هالقلب مقهور زادت همومو وعالجفا مجبور ضحى معك عالحلوة والمرة وهلق رجعلي خاطرو مكسور".
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يذكر ان آخر إصدارات ناصيف الغنائية كانت من خلال أغنية "ياعسل"، التي طرحها في أكتوبرالماضي، وحققت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:ريشا ساركيس، ألحان:فادي مرجان، توزيع:علي حسون، وتقول كلماتها"ما بتتخيل بدقيقة كم مرة تخطر بالي هيدي هي الحقيقة شو حلوة هيدي الحالة بقلبي زحمة أشواق وبكل الأوقات مشتاق ومين لعندو هيك عيون تمرق لحظة ما يشتاق".
إضافة إلى حفله الغنائي في دبي غداً الجمعة ضمن احتفالات رأس السنة هناك، التي تضم عدد من نجوم الغناء العربي، أبرزهم"نجوى كرم، ماجد المهندس، محمد حماقي، محمود العسيلي، حسين الجسمي".
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