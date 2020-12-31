ترند 2020| بالفيديو أنا لما بحب أغنية سورية نافست المهرجات المصرية (الاكثر بحثًا لهذا العام)

نجحت أغنية "أنا لما بحب" للفنان السوري أمجد جمعة، في منافسة الأغاني والمهرجات الشعبية المصرية وتحتل التردندات وقت إطلاقها، وتحصل على نسب مشاهدة عالية بموقع الفيديوهات اليوتيوب، ومع نهاية العام أعلن موقع جوجل بتقريره السنوي أنها جاءت من ضمن الموضوعات الأكثر رواجًا بعام 2020.

إقرأ أيضًا: باللون الشعبي سامو زين يغني أنا أخطبوطا..شاهد

يذكر أن أمجد جمعة طرح أغنية أنا لما بحب بقناته الرسمية على موقع الفيديوهات "اليوتيوب"، في مارس الماضي، وهي من كلماته، وتوزيع وتسجيل حيدر زعيتر، وأعرب وقتها عن سعادته من نجاحها على مستوى الوطن العربي، وهذا ما كشفته نسب المشاهدة، بجانب ظهور عدد كبير من الجماهير بأحد تطبيقات التواصل الإجتماعي محاولين غنائها.

أنا لما بحب من ضمن قائمة المهرجات الشعبية الاكثر بحثًا بمصر في 2020

وعن صعوبة كلماتها أكد جمعة في تصريحات إعلامية سابقة، أنها كلماتها ليست صعبة ولكنها غنائها يعتمد على الإيقاع السريع مما يجعل الجمهور يظن أنها صعبة، مؤكدًا أن كلام الأغنية المكتوب حين يتم قرائته يثبت سهولته.

إقرأ أيضًا: فيديو.. مطرب المهرجانات أوكا: أمي ماتت قدام عيني وهي بتتكهرب

يذكر أن موقع جوجل كشف في تقريره السنوي عن اكثر الأغاني التي بحث عنها المصريون في عام 2020، والتي سيطر عليها أغاني المهرجات الشعبية وكان منها:

"عود البطل، بنت الجيران، مهرجان هلا والله، عود البنات، شمس

شاهد الأغنية

المجرة، مع السلامة للي عايز يمشي،، انا لما بحب، سالمونيلا، لغبطيطا".

كلمات أغنية أنا لما بحب

1_قولي لأمك يابنت ..جاية الليلة اطلب ايدك

ولا بعمري عاقل كنت .. وحياة الاله بريدك

عشتا بطول وعرض الدني .. مابعمرو راسي بينحني

لما دخلتِ بعمري غِني..من عمري نشالله يزيدك

أنا لما بحب بحن بجن .. بهدم بحرق بقلب جن

الروح بغيباتك بتحن .. بتنده وينك

أنا لما بحب بكفي بدربي بدوب بلحظة مني تقربي

بتضحك روحي بيفرح قلبي بضحكة عينك

2_بيك غلّى المهر كتير .. فكرو بيغلى عليكِ الغالي

بيك عجزني ت يصير .. عليي نجم وصولك عالي

لو فيي ألماس بجيب .. مابعمرو بيغلى عالحبيب

بيرخصلك عمري و بطيب..أنا دمي ومالي

3_غمزيني بعينك ياروح..بغمزة ببيع الكون وهمو

ع أبعد دنيا منروح .. بيرخصلك هالقلب ودمو

ميلي بخصرك صوبي ميلي .. تغنجي عليي تغميلي

ابني ع ذوقك سميلي .. وعد تكوني وحدك أمو.