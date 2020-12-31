بالفيديو: حركة غريبة لطائرة عملاقة أثناء توقفها!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 31 ديسمبر 2020 04:12 مساءً - منذ 3 دقائق

اظهر مقطع فيديو متداول على “تويتر” إحدى الطائرات من طراز “بوينغ 747″ تقوم برفع مقدمتها بصورة مستقلة أثناء توقفها بإحدى المطارات”.

وتواصل بوينغ تصنيع طائرات 747 لأغراض نقل البضائع والعمليات العسكرية، ومن المتوقع ضم طائرتين من نوع 747-8 إلى أسطول البيت الأبيض “إير فورس وان” الخاص بالرئيس، وهو طراز أسرع وأكبر وأقل استهلاكا للوقود من طائرات 747-200 التي تقل الرئيس حاليا.

وتستطيع بعض نماذج هذه الطائرة التي أطلقت عام 1970 أن تقل أكثر من 600 مسافر، إلا أن سعتها هذه واستهلاكها الكبير للوقود، يجعلها أقل جدوى من حيث التكلفة بالنسبة للشركات التي تعاني مع تراجع النقل الجوي منذ بدء جائحة كورون.

والجدير ذكره ان العديد من شركات الطيران العالمية التخلي عن طائراتها العملاقة “بوينغ – 747” المعروفة بـ “الجامبو”، بينما حددت شركات أخرى موعد خروج تلك الطائرات من الخدمة.

ففي تموز الماضي، أعلنت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات إيقاف طائرتها الإيقونية بوينغ “747” في عام 2022، مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو ديناميكيات السوق الحالية وآفاقها وتأثير جائحة كورونا، بحسب ما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”. ولفتت إلى أن العديد من شركات الطيران لاحظت بأن طائراتها العملاقة عالية التكلفة خاصة في ظل جائحة كورونا وتراجع مستويات السفر، وذلك بحسب “سبوتنيك”.