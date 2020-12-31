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شكرا لقرائتكم خبر عن كريستى تيجن آخر شياكة وجون ليجاند "حافى القدمين" على متن أحد اليخوت الفخمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ساعات من بدأ العام الجديد ، تستمتع حاليا النجمة العالمية كريستى تيجن بإجازة ممتعه بصحبه زوجها النجم العالمى جون ليجاند البالغ من العمر ( 42 عاما ) وطفليها " لونا " البالغة من العمر 4 أعوام و مايلز ذو العامين، و ذلك بإحدى جزر الكاريبى .
نشرت كريستى تيجن على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى تضم أكثر من 33.6 مليون شخص صورة عائلية التقطها على متن أحد اليخوت الفخمة ، كانت تيجن بالصورة بصحبة طفليها ، و زوجها جون ليجاند الذى ظهر مرتديا " بدلة " أنيقة لكنه فضل أن يظل " حافى القدمين" .
تيجن وعائلتها
ظهرت تيجن فى الصورة بكامل أناقتها حيث ارتدت فستان " polka dot" جمع اللونين الأبيض والأسود وهو واحد من أبرز تصميمات دار " Rat & Boa " وهو واحد من أكثر دور الأزياء التى تفضلها نجمات العالم ، ووصل سعر فستان تيجن الى 250 جنية إسترلينى، كما حافظت تيجن التى تسعى دائما أن تظهر مذهلة على وضع "ماكياج " مميز و دافئ اظهر جمال وجاذبية ملامحها واحتفظت بتصفيفة شعر بسيطة .
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