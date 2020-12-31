شكرا لقرائتكم خبر عن حالة تعاطف من الجمهور مع حورية فرغلى ورواد السوشيال ميديا يقدمون الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاطف الجمهور مع الفنانة حورية فرغلى بعد تصريحاتها الأخيرة التي عربت فيها عن حزنها الشديد، مما بدر من بعض أصدقائها المقربين الذين ابتعدوا عنها الفترة الماضية، بسبب تعرضها لبعض المشاكل بعد العملية الجراحية الأخيرة التى أجرتها فى "الأنف"، علماً بأنها وقفت بجانبهم وساعدتهم.

وجاءت جميع تعليقات الجمهور تساند الفنانة حورية فرغلى، متمنين لها الشفاء العاجل، ومن بعض التعليقات:" الدنيا هكذا يوم لك ويوم عليك وتحياتي وتقديري لشخصك الراقي والجميل، عشان كده الانسان لا ينخدع باللي حواليه ، المهم الناس المخلصة اللي بتفضل جنبه على طول، الناس بقى عادى عندها عدم السؤال حتى فى صلة الرحم فما بالك بالوسط الفني عايش حياته كلها تمثيل فى تمثيل".

وطالب عدد كبير من محبيها، عودتها سريعا بأعمالها المميزة، وقال أحد متابعيها:" ربنا معاكى في انتظارك و عودتك، انتي ممثلة موهوبة ومميزة وكثير من الجمهور بيحبك لانك جميلة الروح وده أبقي من الشكل إن شاء ألله ترجعى أحسن من الأول".

















وقالت حوربة فرغلى لـ"الخليج 365"، إنها تشعر بحالة حزن شديدة عما حدث لها، وأن المقربين من أصدقائها تركوها بمفردها عندما علموا أنها ابتعدت عن الفن بسبب العملية الجراحية الأخيرة، لافتة إلى أنها ستخضع لعملية جراحية الفترة المقبلة فى أمريكا وستعود أقوى من الأول، ولكنها تنتظر الإجراءات حتى تسافر لإجراء العملية.

وأضافت حورية فرغلى، أنها مشغولة حالياً باتحاد الفروسية، خاصة وأنها عضو لجنة الفروسية، موضحة أنها كانت مشغولة بعدة بطولات خلال الفترة الماضية، وأنها ملتزمة فى منزلها مع عائلتها بسبب جائحة كورونا، لافتة إلى أنها تأخذ الاحتياطات اللازمة وعدم الخروج من المنزل.

يذكر أن أخر أعمال حورية فرغلى دورها كضيفة شرف فى فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد ومحمد لطفى، وسوزان نجم الدين، وعدد كبير من الفنانين، إخراج رؤوف عبد العزيز، فضلا عن مشاركتها فى سباق رمضان دراما رمضان 2019 بمسلسل "مملكة الغجر"، وشاركها البطولة فيفى عبده، للمؤلف محمد الغيطى، وإخراج عبد العزيز حشاد.