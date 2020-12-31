شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الراحل حسن عطية علي جائزة المقال النقدى التطبيقى بمهرجان المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثالثة عشر برئاسة الفنان القدير يوسف اسماعيل إطلاق ومنح جائزة المقال النقدى التطبيقى على العروض المسرحية وقيمتها 5 آلاف جنيها باسم الدكتور والناقد الراحل حسن عطية ، أما جائزة البحث النقدى وقيمتها 10 آلاف جنيها مع الدرع وشهادة التقدير ستكون باسم الأستاذ الدكتور فوزي فهمي .

يختتم المهرجان القومي للمسرح المصري فعالياته يوم السبت 2 يناير بدلا من 4 يناير وسيقتصر الختام علي توزيع الجوائز وكلمات لرئيس المهرجان ولجان التحكيم ثم إعلان الجوائز بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية ، وقد تم تعديل جدول العروض المسرحية لتنتهي كل العروض المسرحية يوم الجمعة الموافق 1 يناير .

الدورة الثالثة عشر بدأت يوم 20 ديسمبر 2020 وهي تحمل اسم دورة "الآباء"، واحتفل فيها المهرجان بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وضمت اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.