شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلي: 2020 عرفتنا قيمة الحياة اللي كنا عايشنها وراحت مننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع النجم محمود العسيلي، عام 2020، برسالة ينقل فيها جانب من متع الحياة التى كان يعيش فيها العالم وحرمه منها فيروس كورونا ليتعلم البشر قيمة الحياة، وقال محمود العسيلى على حسابه الرسمي بـ "تويتر": "2020 أديت العالم شالوط جماعى عشان نفَوَّق شوية.. عرفتنا قيمة الحياة اللي كنا عايشنها عشان راحت مننا".



محمود العسيلى على تويتر

وأضاف الفنان محمود العسيلى، فى رسالته بوداع عام 2020، "2020 علمتنا أن النعمة اللي كنا فيها دا شيء مش مسلم بيه.. قدرنا التفاصيل الصغيرة اللي كانت بالنسبة لنا مفروغ منها و مضمونة، واختتم بالدعاء: "يا رب زيل الغمة واجعلها سنة خفيفة فيها ستر و رزق و صحة".

وفى وقت سابق، روج النجم محمود العسيلي لأحدث أغنياته "حب غلط"، والمقرر صدورها قريبا بالتعاون مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة وتوزيع على فتح الله، ونشر العسيلي كلمات الأغنية عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :" ابعديني .. حاولي تفهميني ..الف مرة حاولت امشي بس قلبي رجع ..ساعديني من قلبك شيليني.. اصلي عارف ان السكة دي آخرها وجع".

وآخر أغاني محمود العسيلي كانت بالتعاون مع النجم أمير عيد، كانت كليب أغنية "دنيا جديدة"، عبر موقع يوتيوب.

وتصدر محمود العسيلي وأمير عيد التريند في الآونة الاخيرة بسبب خلاف حدث بينهما، وفاجأ النجمان فيما بعد جمهورهما بإطلاقهما سويا أغنية "دنيا جديدة"، بشكل دويتو غنائي وفيديو كليب مصور.

وتعيد الأغنية الجديدة لم شمل العسيلي وأمير عيد بعد غياب طويل في دويتو مصور مشترك، من كلمات وألحان أمير عيد وتوزيع شريف مصطفى، وتدور الأغنية في فلك التفاؤل والأمل والبهجة مجسدة في مسماها "دنيا جديدة"، كما تم تصميم الكليب من وحى بوسترات أفلام وربط حالة الأغنية نفسها بأجواء عوالم السينما الساحرة.