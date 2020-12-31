شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يطمئن جمهوره من العزل المنزلى: وضعى الصحى أفضل كتير الحمدلله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم أمير كرارة في تصريح خاص " لليوم السابع "من داخل العزل المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا، " الحمدلله وضعي الصحي أفضل كتيرعن الأول وشكرا لكل اللي حاول يتصل بيا ويتضمن عليا، وأكد كرارة أنه لا يزال في العزل المنزلي ويتلقي بروتوكول العلاج من فيروس كورونا".

كان النجم امير كرارة قد أعلن عن إصابته بكورونا يوم السبت الماضى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلا: "عملت مسحة تانى النهاردة وطلع عندى كورونا.. وياريت اللى اتعامل معايا يخلى باله.. ادعو لى بالشفا

يذكرأن أمير كرارة أجل تصوير حلقة جديدة من برنامجه "سهرانين" فى موسمه الجديد بعد ما شعر بالإجهاد الشديد بسبب التصوير المتواصل، وكذلك قلة عدد ساعات النوم لذلك طلب إلغاء تصوير حلقة البرنامج وتأجيلها.

يشارك أمير كرارة فى مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.