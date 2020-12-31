شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله:" صلاة الجنازة على شقيقى بعد العصر" والعزاء بالمقابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن النجم صلاح عبد الله عن وفاة شقيقه سمير، اليوم الخميس، وأكد أن تشييع الجثمان بعد صلاة العصر من منزل شقيقه فى منطقة بولاق، ليتم دفنه بمقابر الأسرة بطريق الواحات، وسيتم الإكتفاء بالعزاء فى المقابر، نظرا للظروف الحالية بسبب فيروس كورونا.

وكان النجم صلاح عبد الله، حرص على توديع عام 2020 بأبيات شعر من تأليفه عبر حسابه على تويتر، و كتب صلاح، قائلا:"عشرين عشرين بتلم عزالها، حترحل عنّا وبعد رحيلها، فيه ناس حتدعي عليها، وناس حتدعيلها، صلاح عبد الله بيمسي".

وأعرب صلاح عبد الله عن سعادته البالغة للاحتفالية التي أقامها الفنان محمد صبحي بمناسبة مرور 50 عاما على مسيرته الفنية، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: "كلام مهم..عشان صلاح يرتاح... هو كَرَّم كل اللي شاركوه في مسيرته50 سنة فن ممثلين ومؤلفين ومخرجين ومساعدين وإدارة مسرحه وعماله... همه ليهم تحفظ على شكل التكريم بسبب تمثاله الذي يحمل اسم المُكرَم... إحنا كنا مبهورين وسعداء بصيغة الاحتفالية الرائعة عرضًا وتنظيما".

ووجه صلاح عبدالله رسالة إلى جمهوره قائلا: "عن نفسي لم أذهب (لتكريمي) بل(لتكريمه) لأقول له شكرًا على ما قدمته لي وللفن وللوطن.. همه أحرار ولكن هوه حُر، وأنا حر وأنت حُر.. تتفق أو تختلف معي أو معه ولكن بدون تجاوز".