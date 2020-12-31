شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة صلاح عبدالله تعلن وفاة عمها "سمير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حساب النجم صلاح عبد الله علي موقع إنستجرام، عن وفاة شقيقه سمير اليوم الخميس، حيث كتبت دنيا ابنة صلاح عبدالله علي حساب والدها قائلة :"صلاة الجنازة في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر بعد صلاة العصر"



صلاح عبد الله

وكان النجم صلاح عبد الله، حرص على توديع عام 2020 بأبيات شعر من تأليفه عبر حسابه على تويتر، و كتب صلاح، قائلا:"عشرين عشرين بتلم عزالها، حترحل عنّا وبعد رحيلها، فيه ناس حتدعي عليها، وناس حتدعيلها، صلاح عبد الله بيمسي".

وأعرب صلاح عبد الله عن سعادته البالغة للاحتفالية التي أقامها الفنان محمد صبحي بمناسبة مرور 50 عاما على مسيرته الفنية، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: "كلام مهم..عشان صلاح يرتاح... هو كَرَّم كل اللي شاركوه في مسيرته50 سنة فن ممثلين ومؤلفين ومخرجين ومساعدين وإدارة مسرحه وعماله... همه ليهم تحفظ على شكل التكريم بسبب تمثاله الذي يحمل اسم المُكرَم... إحنا كنا مبهورين وسعداء بصيغة الاحتفالية الرائعة عرضًا وتنظيما".

ووجه صلاح عبدالله رسالة إلى جمهوره قائلا: "عن نفسي لم أذهب (لتكريمي) بل(لتكريمه) لأقول له شكرًا على ما قدمته لي وللفن وللوطن.. همه أحرار ولكن هوه حُر، وأنا حر وأنت حُر.. تتفق أو تختلف معي أو معه ولكن بدون تجاوز".