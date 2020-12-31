شكرا لقرائتكم خبر عن ارتدت فستان عليه حصان.. إطلالات لإلهام شاهين سيطرت عليها الحيوانات والطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجمة إلهام شاهين واحدة من أكثر النجمات تميزاً واختلافاً فى إطلالاتها، فكلما تظهر، تخطف الأنظار، حيث تحب دائماً أن تعكس محبتها للحيوانات من خلال ارتداء أزياء عليها تصميمات تتماشى مع حبها لهم، مثلما ظهر فى آخر إطلالة لها أثناء العرض الخاص لفيلم "حظرتجول" حيث اختارت ارتداء فستان مصمم عليه حصان.



الهام شاهين وفستان مصمم عليه حصان

ولما كانت تلك المرة الأولى التي تختار فيها الحصان لإطلالاتها، فقد سبق لها التعبير عن حبها لحيوانات أخرى مثل الكلاب بأكثر من مناسبة نسلط عليها الضوء خلال التقرير التالى.





أثناء استضافتها ببرنامج "أنا وبنتى"، مع الفنان شريف منير، أكدت على حبها للكلاب حينما اختارت الظهور بتيشرت مصمم عليه كلبين امتاز بهم التيشرت التى تميزت به خلال ظهورها.





وفى مناسبة أخرى مع صديقتها هالة صدقى، ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان آخرعليه كلاب.





محبة الفنانة الهام شاهين لم تنته عند هذا الحد وإنما اختارت الظهور بحفل زفاف المطربة شيرين والمطرب حسام حبيب بفستان مصمم عليه كلاب.



الهام شاهين فى صورة أخرى من زفاف شيرين وحسام حبيب وفستان عليه صور كلاب





ورغم معاناتها من التنمر والسخرية من البعض ممن تهكموا على اطلالاتها ردت الفنانة إلهام شاهين بالظهور بالفستان مرة أخرى ، ولكن تلك المرة ضمن فعاليات مهرجان الجونة، كما أكدت أنها بحثت طويلاً عن فستان يمتاز بتصميمات لقطط ولم تجد فاشترت فستان عليه تصميمات كلاب.

وخلال صورة لها عبر حسابها على انستجرام، قامت الفنانة الهام شاهين بالتعبير عن حبها للطيور، وظهرت تلك المرة تسيطر علي اطلالاتها تصميمات لطائرين.

وعلقت النجمة الكبيرة إلهام شاهين، فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مؤخراً عن سبب محبتها لفساتين عليها تصميمات الحيوانات بأن ذلك يعود إلى عشقها للحيوانات قائلة عن ذلك، "بحبها جدا وعندى حاجة عليها قططت وكلاب وأسود ونمور، بحب الحيوانات جدا لأن كمان شكلها جميل وفيها نقاء، والفرسة رمز القوة".

يذكر أن آخر أعمال النجمة الهام شاهين هو فيلم "حظر تجول"، وعرض لأول مرة فى المسابقة الرسمية للدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذى اختتم فعاليات خلال شهر ديسمبر الحالى، وحصلت إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن تقديمها لشخصية "فاتن".