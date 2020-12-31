شكرا لقرائتكم خبر عن شياكة الهضبة .. 5 بوسترات لعمرو دياب من أحدث ألبوماته "يا أنا يا لأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد جمهور الوطن العربى المحب للهضبة عمرو دياب، أن يطرح مطربهم المفضل ألبوم غنائى كل فترة، كما اعتادوا أيضا على بوسترات ألبوماته المختلفة والجديدة والمتجددة، حيث يظهر عمرو في كل ألبوم بجلسة تصوير تخطف قلوب محبيه، والهضبة يعد أكثر أبناء جيله والأجيال التي تليه، شياكة وأناقة.

في ألبوم "يا أنا يا لأ"، والذى يطرح عمرو دياب أغنياته، أغنية تلو الأخرى، ظهر الهضبة، بـ "لوك"، جديد ومختلف، أشاد به جمهور السوشيال ميديا بشكل عام، وجمهور الهضبة بشكل خاص، حيث ظهر بمجموعة من "القمصان"، المختلفة، ذات اللون الأسود بأشكال وألوان متداخلة.



بوستر لعمرو دياب



احد بوسترات عمرو دياب



أغنية محسود



بوستر لعمرو دياب

طرح النجم عمرو دياب أغنيته "شكرا" وهى عاشر أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع: وسام عبد المنعم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.



بوستر من الألبوم

وكان عمرو دياب، قد طرح أغنيات "فاكرني ياحب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يا دلعو، ويا أنا يا لأ، و"عايز أعمل زيك، ومحسود" من ألبومه الجديد.

ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:

1- يا أنا يا لأ (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكراً (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام زكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).