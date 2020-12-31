شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة رأس السنة..جينيفر لوبيز تستعد بـ3 صور على طريقة سندريلا فى تايم سكوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليلة رأس السنة .. تستعد النجمة جينيفر لوبيز من أجل حفل الليلة في تايم سكوير، حيث رصدتها عدسات المصورين مؤخراً أثناء إطلالتها الأخيرة وفقًا لتقرير نشره موقع الديلي ميل، وظهرت لوبيز على طريقة السندريلا بفستان مميز خلال الاستعدادات للحفل .



جينيفر لوبيز على طريقة سندريلا

ليلة رأس السنة تحييها النجمة جينيفر لوبيز، في حفل "Rockin 'Eve" التليفزيونى للعام الجديد اليوم، حيث كشفت مؤخراً عن الغناء في حفل "New Year’s Rockin’ Eve"، ليلة رأس السنة الميلادية.



لوبيز سندريلا

ومؤخراً ظهرت جينيفر لوبيز فى إطلالة بيضاء بعد خروجها من الاستوديو الخاص بها، بحسب موقع ديلى ميل الذى أضاف أن النجمة الشهيرة ارتدت حقيبة مصنوعة من جلد التمساح تعد من أغلى الحقائب حول العالم.

وأضاف التقرير أن سعر الحقيبة يصل إلى 100 ألف دولار، الأمر الذى يعكس اهتمام لوبيز بارتداء أغلى الأزياء على مستوى العالم خلال أكثر من مناسبة.



لوبيز تظهر على طريقة سندريلا

وفي وقت سابق، خطفت النجمة جينيفر لوبيز الأنظار أثناء الخروج من الاستوديو في نيويورك، حيث ظهرت في إطلالة شتوية مميزة مع خطيبها بالتزامن مع نهاية 2020.

ونشرت جنيفر لوبيز، في وقت سابق، صورا من كواليس كليبها القادم in the morning، المقرر طرحه بداية من العام المقبل عبر موقع يوتيوب، معلنة انتهاء عملية التصوير واقتراب طرح الكليب.