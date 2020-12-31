شكرا لقرائتكم خبر عن "شكرا" عاشر أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم عمرو دياب أغنيته "شكرا" وهى عاشر أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، "شكرا" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع: وسام عبد المنعم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس. وكان عمرو دياب، قد طرح أغنيات "فاكرني ياحب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يا دلعو، ويا أنا يا لأ، و"عايز أعمل زيك، ومحسود" من ألبومه الجديد. ويضم الألبوم 12 أغنية وهم: 1- يا أنا يا لأ (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي). 2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي). 3- شكراً (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم). 4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام زكي - توزيع: رامي سمير). 5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما). 6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير). 7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل). 8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي). 9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي). 10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي). 11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي). 12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل). وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء. وكان دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي "أهي أهي"، "أماكن السهر"، "الجو جميل".

كانت هذه تفاصيل خبر "شكرا" عاشر أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.