صور .. ترقب عالمي لـ ليلة حماقي بالأهرامات عبر "تيك توك"

حالة من الترقب والمتابعة لوسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية لرصد أبزر إحتفالات العواصم والمدن الكبري بمختلف الدول ليلة رأس السنة ٢٠٢١ وبالطبع مصر على رأس قائمة هذه الدول وبخاصة منطقة الصوت والضوء بالأهرامات التي تشهد حفلا غنائيا ضخما للميجا ستار محمد حماقي عبر تطبيق "تيك توك".

مشاهدة حفل محمد حماقي على تيك توك

الحفل تم الإعداد له بتجهيزات غير مسبقة تبرز معالم الحضارة المصرية الفرعونية التي تداعب خيالات الملايين حول العالم مما يعد أفضل ترويج للسياحة المصرية بالاضافة الى متعة الاستمتاع بالأغاني المميزة للنجم المصري محمد حماقي

والتي تبرزها تقنيات تستخدم للمرة الأولى لاضفاء متعه التفاعل بشكل مبهر مع اللايف. ويظهر حماقي لجمهوره حول العالم في ال الحادية عشر و٥٥ دقيقة بتوقيت القاهرة مساء اليوم الخميس حيث يشارك جمهوره إستقبال الدقائق الأولى من العام الجديد ٢٠٢١ عبر حسابه الخاص على تطبيق "تيك توك" والذي قام بتدشينه خصيصا من أجل هذه المناسبة.

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ووسط آجواء مبهرة تليق بمكان من أعظم عجاب الدنيا السبع

يقدم حماقي باقة من أغانيه التي تألق بها طول مشواره الفني والتي اختارها بعناية بالإضافة إلى بعض المفاجأت التي من المقرر أن يهديها لجمهوره في هذه الليلة الساحرة التي من المقرر أن تكون من أجمل سهرات رأس السنة مقارنة بسهرات العام الجديد بمدن وعواصم العالم المختلفة . ويقوم بالتنظيم والاشراف علي الحفل ministry of happiness محمد علام و شهاب مظهر و وليد توفيق وصرحت نهله مجدي مسؤوله تيك توك ان الحفل سيظهر في شكل مبهر وبه العديد من المفاجأت الذي يقوم حماقي بتقديمها لجمهوره احتفالا بالعام الجديد وانهم فخورون بالعمل مع نجم بحجم محمد حماقي في هذا الحدث الضخم الذي يتابعه الملايين من الجمهور في مختلف انحاء العالم.