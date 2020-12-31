(كلمات) أغنية شكراً لعمرو دياب كاملة

اختتم الهضبة عمرو دياب، عام 2020 بألبومه الجديد "ياأنا يالاء"، بطرح آخر أغنياته "شكراً"، الذي طرحها منذ ساعات على إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة.

الأغنية من كلمات:تامر حسين،ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:وسام عبد المنعم، وتقول كلماتها"شكراً كدة للي سابنا واللي إستتقل عتابنا ميجيش ويدق بابنا.. عايزين نفرح شوية خلينا نعيش حياتنا بمزاجنا وبراحتنا .. واللي يقل ف راحتنا يمشي الفترة اللي جاية كدة لأ تمام التمام ولا ندي حد إهتمام.



مش طالبة زعل الليلادي واللي بيتلكك سلام كل اللي جاي إنبساط روق هتنسى اللي فات عايزين نعيش الليلادي مش هنقضيها حكايات

الدنيا دي ليها حسبة .. فرح وأحزان بنسبة ليه نعيش ف

خيالنا كذبة ليه نعمل مسرحية!اللي يوقف طريقنا واللي ميبقاش طايقنا مع نفسه ده ويفارقنا ونقوله ده مية ميةواللي متسلمش منه على طول إستغنى عنهلما يقابلك كأنه هوا قدامك معدي نفرح ونعيش بكيفنا وماعاش الي يناكفنا.



ياما عيشنا وياما شوفنا ولا تشغلنا الحاجات دي كدة لأ تمام التمام ولا ندي حد إهتمام

مش طالبة زعل الليلادي واللي بيتلكك سلام".

تحميل أغنية شكراً كاملة

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شكراً"، آخر أغنيات ألبوم دياب "ياأنا يالاء"، وهي الأغنية رقم 11، بعد

طرح 8 أغنيات تدريجياً، على مدار مايقرب من أسبوعين وهم "بعد طرح 8 أغنيات

من ألبوم الهضبة وهم"فاكرني ياحب، بتهزر، من العشم، يادلعو، عايز أعمل زيك، ياأنا يالاء، وانا معاك، طبّل"

إضافة إلى أغنية "محسو"، التي تم طرحها مسا أمس، بتوزيعين مختلفين "لاتيني، مقسوم"، وحصلت على صدى استكاعي كبير فور صدورها.

وبذلك يكون تم طرح الألبوم بالكامل، إضافة إلى أإنية الجو جميل التي تم طرحها في أكتوبر الماضي، وتم ضمها للألبوم.كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".