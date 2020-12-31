(شكرًا).. آخر أغنيات ألبوم "ياأنا يالاء" لـ عمرو دياب

طرح الهضبة عمرو دياب، أغنية "ِشكرا"، آخر أغنيات ألبومه الجديد "ياأنا يالاء"، وذلك عبر إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة ، إضافة إلى حساباته المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي .

الأغنية من كلمات:تامر حسين،ألحان عزيز الشافي، توزيع:وسام عبد المنعم.

"شكراً"، آخر أغنيات ألبوم دياب "ياأنا يالاء"، وهي الأغنية رقم 11، بعد طرح 8 أغنيات تدريجياً، على مدار مايقرب من أسبوعين وهم "بعد طرح 8 أغنيات

من ألبوم الهضبة وهم"فاكرني ياحب، بتهزر، من العشم، يادلعو، عايز أعمل زيك، ياأنا يالاء، وانا معاك، طبّل".

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إضافة إلى أغنية "محسو"، التي تم طرحها مسا أمس، بتوزيعين مختلفين "لاتيني، مقسوم"، وحصلت على صدى استكاعي كبير فور صدورها.

وبذلك يكون تم طرح الألبوم

تحميل أغنية (شكراً) لعمرو دياب

بالكامل، إضافة إلى أإنية الجو جميل التي تم طرحها في أكتوبر الماضي، وتم ضمها للألبوم.

كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".

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