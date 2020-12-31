إيقاف عرض مسلسل “ضحايا حلال”.. والسبب!

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن أثار مسلسل “ضحايا حلال” جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جرأة مشاهده، قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية إيقاف عرضه وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به من صفحات التواصل الاجتماعي.

وهاجم رواد تواصل اجتماعي سعوديون المسلسل معتبرين أنه يسيء إلى المجتمع مطالبين المسؤولين بإيقافه ومنع عرضه.

وقالت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية في بيان عبر حسابها في تويتر: ” اطلعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على المحتوى الذي يعرضه مسلسل ضحايا حلال الذي يبث من خلال تطبيق شاهد المشفر، وتبين عدم إجازة المسلسل من قبل الهيئة، وعدم مراعاة ضوابط المحتوى الإعلامي، مما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية”.

وأشارت الهيئة في البيان إلى أنها تواصلت مع منتج المسلسل ومسؤولي القناة لإيقاف بث المسلسل وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الإجراءات النظامية على المؤسسة المنتجة والقناة التي قامت ببثه.

مسلسل “ضحايا حلال” هو مسلسل سعودي من بطولة سناء بكر يونس وخالد صقر وميلا الزهراني والعنود سعود، ومن تأليف نور شيشكلي وإخراج أحمد مدحت.

يسلط العمل الضوء على القضايا الاجتماعية كاشفاً الكثير من الخبايا والأسرار، ضمن أحداث تدور حول خمس فتيات ينحدرن من بيئات وطبقات اجتماعية مختلفة تعرضن لظروف قاسية ولم يجدن ملاذاً سوى طريق أم نورا التي أقنعتهن بأن سبيل الخلاص الوحيد هو زواج المسيار الذي تديره وفقاً لشروطها. وبعد أن توهمهن أن الغاية هي حمايتهن، يجدن أنفسهن وقد تحولن إلى ضحايا.