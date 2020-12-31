أفلام تناسب سهرات رأس السنة العائلية

متابعة بتجــــــــــرد: إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون قضاء ليلة رأس السنة في المنزل مع العائلة فلا بدّ لك أن تطلع على قائمة الأفلام التي تناسب هذه الليلة المميزة والاستمتاع بمشاهدتها معهم.

انتقينا لك باقة من الأفضل بحسب تقييم موقع IMDB.

إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون قضاء ليلة رأس السنة في المنزل مع العائلة فلا بدّ لك أن تطلع على قائمة الأفلام التي تناسب هذه الليلة المميزة والاستمتاع بمشاهدتها معهم.

انتقينا لك باقة من الأفضل بحسب تقييم موقع IMDB.

1- The Godfather Part II (1974)

التقييم 9/10

2- Sunset Boulevard (1950)

التقييم 8.4/10

3- The Apartment (1960)

التقييم 8.3/10

4- After the Thin Man (1936)

التقييم 7.7/10

5- Bachelor Mother (1939)

التقييم 7.6/10

6- An Affair to Remember (1957)

التقييم 7.6/10

7- When Harry Met Sally (1989)

التقييم 7.6/10

8- Holiday Inn (1942)

التقييم 7.5/10

9 – Trading Places (1983)

التقييم 7.5/10

10 – Happy New Year, Charlie Brown! (1986)

التقييم 7.4/10

11- The Poseidon Adventure (1972)

التقييم 7.1/10

12- About a Boy (2002)

التقييم 7.1/10

13- Sleepless in Seattle (1989)

التقييم 6.8/10