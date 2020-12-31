لطيفة التونسية تستذكر أهم المحطات في عام 2020

متابعة بتجـــــــــــرد: رغم أن عام 2020 كان صعباً جداً على العالم بسبب جائحة فيروس كورونا الذي حلّ على العالم منذ بداية السنة وسبب وفاة الملايين، إلا أن الحياة لم تتوقف ويبقى الأمل موجوداً واستطاع الكثيرون أن يقفوا في وجه التحديات وإيصال رسالة إيجابية بطرق مختلفة كل حسب مجاله ومهنته.

ومن هذا المنطلق شاركت الفنانة لطيفة التونسية متابعيها فيديو طويلاً تجمع من خلاله أبرز المحطات والإنجازات التي استطاعت أن تحققها خلال هذا العام رغم صعوبته وظروفه.

واستعرضت لطيفة التونسية في الفيديو لحظة تكريمها في حفل حزب مستقبل وطن، كما نشرت مقطعاً من كليب “أخبروني” الذي طرحته أواخر شهر يناير، ثم طرحت ألبوم “أقوى واحدة” الذي تضمن الأغاني التالية: قلاب، أنا عشت عمري، ما بكرهوش، أنا أقوى واحدة، في الأحلام، ما تقربليش، كن جميلاً، خاصمني ماشي، أدى عقد، إنت ياه وغيرها من الأغاني.

كما شاركت متابعيها صورة وهي تتسلم الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشاركتها في أوبريت صناع الأمل، ولقاءها في برنامج هي وبس للإعلامية رضوى الشربيني، ولقطات من مبادرة “أقوى واحدة”، كما طرحت فيديو كليب أغنيتها “للشمس” التي قدمتها باللهجة التونسية، وكليب “خليني”، وتكريمها في مهرجان ضيافة.. ولحظات وإنجازات أخرى شاركتها الفنانة في هذا الفيديو الذي علقت عليه: “عدت 2020 بحلوها ومرها وإن شاء الله تكون 2021 سنة خير وسعادة وأمان .. الله يرحم اللي فقدناهم والله يشفي مرضانا.. متفائلة بالسنة الجديدة.. رحمة الله كبيرة وواسعة الله يلطف بينا وبكل الإنسانية”.