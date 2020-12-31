شريهان توجه رسالة لعام 2020

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متابعة بتجــــــــــرد: حرصت النجمة المصرية شريهان على أن توجه رسالة للعام الحالي 2020 من خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية ستوري في انستغرام.
وظهرت شريهان في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية “إنت أي كلام” للفنان تميم يونس وعلقت على الفيديو قائلة: “رسالة إلى عام 2020”.
وحظي فيديو شريهان بإعجاب المتابعين الذين أشادوا بخفة ظل النجمة وجمالها.
وكانت شريهان قد تبرعت بأحد فساتينها في مزاد “في حب بيروت” to beirut with love ، وهو فستان ارتدته في إحدى حلقاتها من فوازير رمضان عام 1987 لمساعدة الشعب اللبناني وتوفير العلاج اللازم للمصابين من مرفأ بيروت، ويقدر سعر الفستان المصنوع من الحرير بحوالي 24 ألف دولار.
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