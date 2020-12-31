الجمهور تفاعل مع أولى رسائلها بعد كورونا: “أشكركم من قلبي”

متابعة بتجــــــــــرد: حرصت الفنانة يسرا، على طمأنة قلوب محبيها في أول تعليق لها عن تطور حالتها الصحية بعد إصابتها بـفيروس كورونا، من خلال حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت يسرا: “الحمدلله أنا أفضل حالياً، بفضل دعائكم لي وحالتي مستقرة الحمدلله… مازلت خاضعة للعزل المنزلي، وأتبع العلاج تحت إشراف طاقم طبي مشرف، خالص الشكر والتقدير لهم”.

وأضافت: “أشكركم جميعاً من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم، وأتمنى للجميع الشفاء والصحة، وإن شاء الله يكون عاماً سعيداً على مصر والوطن العربي، ويكفينا شر هذا الوباء وينصرنا عليه”.

وتفاعل الجمهور مع رسالة يسرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال خاصية التعليقات، متمنين لها الشفاء العاجل.

كانت يسرا، قد أثارت القلق بين صفوف محبيها خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما أصيبت بفيروس كورونا المستجد.