محمد عساف يبدأ عام 2021 بـ”فلسطين أنتِ الروح”.. “هلا والله ويا هلا بالأصل والمرجلة”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم الفلسطيني، كليب أغنيته الجديدة “فلسطين أنتِ الروح”، من كلمات سامي عفانة، وألحان محمد المدلل، وتوزيع محمود عمار وإشراف انس النجار، وتم تسجيل العمل وتصويره بأسلوب الفيديو كليب في لندن بإدارة المخرج احمد الوحيدي، وهي ثمرة التعاون بين عساف ووزارة الثقافة الفلسطينية.

ويأتي إطلاق العمل مع بداية العام الجديد 2021، لتبقى الأغنية الوطنية الفلسطينية ذات الصدى الوطني العميق، حاضرة في ضمير الشعب الفلسطيني والشعوب العربية.

وتقول كلماتها:

“فلسطين انتِ الروح ونن العين / فلسطين مثل أرضك نلقى وين / فلسطين على عتابك لاقينا

فلسطين نفديكى بعينينا / فلسطين انتِ الروح ونن العين / فلسطين مثل أرضك نلقى وين

هلا والله ويا هلا… بالأصل والمرجلة / هالفلسطيني المهيوب … مين بالدنيا بيجهلا

فلسطيني واسمي كافي.. والكوفية فوق كتافي / والكلمة ان طلعت على شفافي …. توقف الدنيا بأكملا”.

يشار إلى أنّ عساف يستعد لإطلاق أغنية جديدة باللهجة العراقية “اني مثل مرايتك”، من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي، وسيتم تصويرها بأسلوب الفيديو كليب ليتم إطلاقها خلال شهر شباط 2021.