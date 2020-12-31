بعد طول انتظار.. محمد منير يطرح “باب الجمال”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان محمد منير أول أغنية من ألبومه “باب الجمال”، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”، وذلك بعد انتظار طال من عشاقه خلال الفترة الماضية. الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل ، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس. يشار إلى أن محمد منير، يستعد لطرح ألبومه الذي يحوي أغنيات أخرى بخلاف “باب الجمال” وهي: “فينك يا حبيبي” من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و”أنا رايق” كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي و”زوق” كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و”مسألة السن” من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

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